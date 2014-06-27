Порошенко, Меркель і Олланд: позиція ЄС щодо налагодження миру в Україні повинна бути рішучіше
13:52, 27 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд погодилися, що позиція ЄС має бути більш рішучою щодо налагодження миру в Україні.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося під час їх трьохсторонньої зустрічі у Брюсселі.Читайте такожПорошенко проводить зустріч з Меркель і Олландом
Відповідно до інформації, основне питання, якому учасники зустрічі приділили увагу – виконання мирного плану президента України. Сторони висловили занепокоєння з приводу порушення проголошеного у Луганській та Донецькій областях режиму припинення вогню з боку бойовиків.
Всі зобов’язання мають виконуватися всіма сторонами, наголосили Порошенко, Меркель та Олланд.
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