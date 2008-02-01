У Луценка пригадали, що «повний Піскун» вже був

«Сьогодні питання сумісництва стоятимуть перед новим депутатським корпусом, тому що сумісники є завжди. Якщо якісь положення закону про особливості звільнення з посад народних депутатів несумісні з Конституцією, то ми, народні депутати, маємо зробити все, щоб ці несумісності ліквідувати», - вважає нардеп Юрій Гримчак. Про це він повідомив «Самообороні», коментуючи рішення Конституційного Суду України про визнання неконституційним закону про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності.

«А щодо заяв Святослава Піскуна про його намір відновитися через суд на посаді Ген прокурора, то хочу нагадати, що «повний Піскун» у нас вже був. Можливо, він і подасть в суд на рішення Президента. Але я хотів би нагадати йому в свою чергу, що рішення Конституційного суду набуває чинності з моменту опублікування і не відміняє рішень, які були прийняті раніше», - наголосив Гримчак.