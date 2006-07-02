У Криму суттево поменшало відпочиваючих

За шість місяців нинішнього року в Криму відпочило 286 тисяч 368 людей, що на 49 тисяч 503 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму АРК.

Зокрема, нинішнього року в Ялті відпочило 146 тисяч 894 людини, в першому півріччі 2005 року - 154 тисячі 219, в Алушті з початку року відпочило 45 тисяч 803 (55 тисяч 734 - торік), у Євпаторії - 39 тисяч людей (за аналогічний період минулого року – 60 тисяч людей), у Феодосії з початку 2006 року відпочило 10 тисяч 380 людей, за аналогічний період 2005 року – 13 тисяч 958.

За інформацією Міністерства курортів і туризму АРК, цього року скоротилася кількість неорганізованих відпочиваючих - якщо з початку 2005 року в автономії відпочило 48 тисяч 945 «дикунів», то в 2006 році – 46 тисяч 517.