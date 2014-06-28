Клімкін: Україна сподівається на солідарність ЄС щодо Росії

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на питання, чи може ЄС ввести третій пакет санкцій проти Росії, якщо на сході України не буде деескалації конфлікту до вечора 30 червня.

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Павло Клімкін зазначив, що визначатися з цього питання повинні в самому Євросоюзі.

У той же час він нагадав, що вчора на саміті ЄС була підтверджена вірність і рішучість країн Євросоюзу у сприянні реалізації мирного плану президента Петра Порошенка. «Це було і під час підписання Угоди про асоціацію, це було під час унікального формату - зустрічі Петра Порошенка з 28 главами урядів і держав ЄС. Євросоюз повністю розуміє, що зараз відповідна солідарна позиція є критичною», - зазначив він.

«Висновки Ради ЄС є дуже чітким, і воно є дуже важливим, оскільки Європейська рада заявила про відповідальність всіх по реалізації мирного плану президента Україниа за деескалації конфлікту», - зазначив міністр.

Він звернув увагу на те, що вперше у висновках Ради ЄС з'явилася конкретика, яким чином ЄС буде діяти далі. «ЄС чітко сказав, яке бачення подальших кроків по деескалації, і сказав, що він буде реагувати на те, якщо деескалація не відбудеться», - зазначив Павло Клімкін.