ЄС чекає найближчим часом кроків від РФ щодо деескалації ситуації на сході України - Меркель

Євросоюз очікує найближчим часом кроків щодо деескалації ситуації на сході України з боку Росії, заявила журналістам у Брюсселі Ангела Меркель. Про це повідомляють РИА Новости.

У разі, якщо їх не буде, ЄС готовий до подальших обмежувальних заходів щодо Росії, заявила канцлер ФРН.

”Після підписання угоди про асоціацію з Грузією, Молдавією і Україною президент (Петро - УНІАН) Порошенко розповів нам про ситуацію в Україні. Він підкреслив, що зробив ”дуже мужній крок”, оголосивши перемир`я в односторонньому порядку. На жаль, в кінці першої фази цього перемир`я, а вона закінчиться сьогодні о 22 годині - доводиться констатувати, що прогрес і реакція на його мирний план з 15 пунктів незадовільні”, - заявила Меркель.

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За її словами, є позитивний розвиток ситуації, який не залишився непоміченим з боку ЄС, зокрема, рішення Ради Федерації скасувати дозвіл на використання російських збройних сил на території України, але в тому, що стосується решти - ”прогресу поки немає”. Раніше Євросоюз вимагав від Росії до понеділка прийняти ряд заходів щодо деескалації ситуації в Україні, в іншому випадку Європейська Рада готова зібратися в будь-який час, щоб обговорити нові санкції проти Росії. До цього органи ЄС підготували додаткові санкції до вже прийнятих перших двох пакетів.

”Тому ми сьогодні знову підкреслили, що в найближчі години ми чекаємо такого прогресу”, - додала вона. Меркель перерахувала пункти із заяви Європейської Ради з Україною. ”У разі, якщо по всіх цих пунктів не буде видимого прогресу, то ми готові приймати подальші рішення і подальші серйозні заходи”, - заявила Меркель. За її словами, сепаратисти так і не сприйняли перемир`я всерйоз, є вбиті і поранені.

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Незважаючи на те, що минулого тижня Порошенко віддав наказ про припинення вогню на тиждень усіма силовими підрозділами, бойові зіткнення на південному сході України тривають: були і перестрілки, і нападу на блокпости з боку терористів, є загиблі і поранені з обох сторін.