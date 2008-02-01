У НУ-НС хочуть бачити, як Луценко розбереться з Черновецьким – до кінця і сам на сам

“Кримінальна справа, порушена проти Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за нібито завдані ним тілесні ушкодження Київському голові Леоніду Черновецькому є надуманою, оскільки вона є приватного значення. Громадяни Черновецький і Луценко мають між собою з’ясувати усі питання, без залучення служб внутрішніх органів”, - сказав в інтерв’ю офіційному сайту Блоку “Наша Україна – народна Самооборона” нардеп Володимир Ар’єв.

“Прокуратура в цій справі ні до чого, - зауважив він. – Сутички, які з неприязні переростають у фізичне зіткнення відбуваються в усьому світі, але ні в якій країні вони не піддаються кримінальному розслідуванню. Якби кожна така сутичка в Україні кваліфікувалася як кримінальна справа, то більше половини громадян нашої країни були би піддані кримінальному переслідуванню”.

Головний правоохоронний орган України, на думку Ар’єва, “перетворився на місце зведення політичних рахунків. Тому те, що зараз відбувається у генпрокуратурі, є абсолютно безсоромним переслідуванням Юрія Луценка”, - наголосив нардеп.