У Харківській області підірвали залізничний міст - ЗМІ

Сьогодні вночі, близько 3 годин у Харківській області біля села Зелений Колодязь підірвали залізничний міст.

Про це LB.ua розповіли місцеві жителі. Пошкоджено залізне полотно і підпори мосту. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито шибки в вікнах. Інші подробиці події поки невідомі. Читайте такожЗалізничники відремонтували підірвані колії на мосту в Луганській області Нагадаємо, 24 червня в Запорізькій області підірвали залізничний міст Придніпровської залізниці.

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