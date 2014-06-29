У Харківській області підірвали залізничний міст - ЗМІ
11:49, 29 червня 2014Політика
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Сьогодні вночі, близько 3 годин у Харківській області біля села Зелений Колодязь підірвали залізничний міст.
Скріншот Google maps
Про це LB.ua розповіли місцеві жителі.
Пошкоджено залізне полотно і підпори мосту. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито шибки в вікнах. Інші подробиці події поки невідомі.
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Нагадаємо, 24 червня в Запорізькій області підірвали залізничний міст Придніпровської залізниці.
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