В ГПУ вияснили, хто подарував Януковичу золотий батон

Про це стало відомо в результаті виїмки документів в резиденції "Межигір'я", заявив старший слідчий Генеральної прокуратури Ігор Слободяник у коментарі журналістам, пише Коментатор.

Слідчий розповів, що під час опису майна в резиденції "Межигір'я" в записах начальника охорони об'єкта Костянтина Кобзаря був виявлений список подарунків, вручених Віктору Януковичу в день його народження 9 липня 2013 року. Серед іншого, в документі зазначено, що золоте прес-пап'є "батон" подаровано Януковичу Володимиром Лук'яненко.

Слободяник також заявив, що вилучені документи прийняті на вивчення Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.

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Сам Володимир Лук'яненко пообіцяв прокоментувати факт подарунка кореспонденту "Коментатора" по телефону, попросивши передзвонити йому через кілька хвилин, однак потім його телефон виявився поза зоною доступу.

Секретар Лук'яненка в грубій формі відмовила у спілкуванні журналісту і попросила ніколи більше не дзвонити їй, що можна вважати непрямим підтвердженням факту дарування золотого батона.

Як відомо, золотий батон у натуральну величину та інші вироби з золота були виявлені в "Межигір'ї" 23 лютого, відразу після втечі Віктора Януковича.