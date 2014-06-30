В ГПУ вияснили, хто подарував Януковичу золотий батон
Людиною, яка подарувала екс-президенту України Віктору Януковичу масивне прес-пап'є у вигляді батона в натуральну величину хлібобулочного виробу і вагою в 2 кілограми, виконане з золота, є президент ПАТ "Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе" Володимир Матвійович Лук'яненко.
Про це стало відомо в результаті виїмки документів в резиденції "Межигір'я", заявив старший слідчий Генеральної прокуратури Ігор Слободяник у коментарі журналістам, пише Коментатор.
Слідчий розповів, що під час опису майна в резиденції "Межигір'я" в записах начальника охорони об'єкта Костянтина Кобзаря був виявлений список подарунків, вручених Віктору Януковичу в день його народження 9 липня 2013 року. Серед іншого, в документі зазначено, що золоте прес-пап'є "батон" подаровано Януковичу Володимиром Лук'яненко.
Слободяник також заявив, що вилучені документи прийняті на вивчення Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.
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Сам Володимир Лук'яненко пообіцяв прокоментувати факт подарунка кореспонденту "Коментатора" по телефону, попросивши передзвонити йому через кілька хвилин, однак потім його телефон виявився поза зоною доступу.
Секретар Лук'яненка в грубій формі відмовила у спілкуванні журналісту і попросила ніколи більше не дзвонити їй, що можна вважати непрямим підтвердженням факту дарування золотого батона.
Як відомо, золотий батон у натуральну величину та інші вироби з золота були виявлені в "Межигір'ї" 23 лютого, відразу після втечі Віктора Януковича.