Вночі сили АТО відбили атаки бойовиків на аеродром у Краматорську та блокпости поблизу Слов'янська

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"За минулий вечір терористи на Сході України здійснили кілька обстрілів блок постів та опорних пунктів українських військових. Так о пів на першу ночі поблизу населеного пункту Кременная бойовики підступно з лісової зони відкрили вогонь з автоматичних гранатометів станкових та стрілецької зброї по одному з блок постів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні. Читайте такожБойовики з мінометів знову обстрілюють позиції сил АТО на горі Карачун - Тимчук

Згодом на допомогу бойовикам під’їхав ще один легковик. Українські військові відкрили вогонь у відповідь із зенітної установки ЗУ -23. Атаку було відбито. Втрат немає.

Також вночі бойовики з мінометів обстрілювали аеродром у Краматорську, блокпости українських військових поблизу міста Слов’янськ, населених пунктів Макарів, Авдєєвка та на горі Карачун. У відповідь українські військові давали гідну відсіч бойовикам.

"Як висновок, банди терористів в односторонньому порядку вперто продовжують порушувати мирний план Президента України Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на Сході України", - наголошується у повідомленні.