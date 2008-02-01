Слідство відтворить бійку Луценка і Черновецького

Слідчі прокуратури у рамках розслідування кримінальної справи, яку було порушено щодо міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, мають намір провести відтворення обставин інциденту між міністром та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Буде відтворюватися обстановка, усі слідчі дії, які допоможуть пролити світло на цей інцидент», - сказав він.

У свою чергу, заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ зауважив, що обставини відтворюватимуться не за участю Ю.ЛУЦЕНКА і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а з кожним окремо, «з використанням людей, які називаються "статисти".

Також Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що він особисто бачив, як слідчі допитували Ю.ЛУЦЕНКА та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

На запитання, чи помітив він якісь ушкодження на тілі мера Києва, прокурор столиці відповів: «Його оглядали два судмедексперта, які все описали… де які болючі місця».

Також Є.БЛАЖІВСКИЙ поінформував, що слідством зібрано пояснення осіб, які тим чи іншим чином стали свідками інциденту, однак при цьому він зауважив, що протиріч у їхніх показах немає, «конфліктних показань немає».

На одне із запитань, яке стосувалося можливої присутності камер зовнішнього спостереження на місці інциденту і чи записали вони сутичку, Є.БЛАЖІВСЬКИЙ сказав, що прокуратурою зроблено відповідний запит, однак відповіді поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня заступник прокурора Києва видав постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту, коли Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження. Справу порушено стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України.

29 січня Ю.ЛУЦЕНКО направив на ім‘я генерального прокурора скаргу на постанову заступника прокурора міста Києва Г.ОСТАФІЙЧУКА від 24 січня про порушення кримінальної справи.