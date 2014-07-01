Україна перебуває в стані економічної, мілітарної, інформаційної війни - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції на тему "Від державного до суспільного мовлення".

За словами Яценюка, Україні необхідне нове, якісне Суспільне телебачення, яке буде говорити правду. "Правда в першу чергу потрібна мільйонам українців. Тим більше, в ці складні часи. В ці складні часи, коли Україна знаходиться у стані реальної війни: війни мілітарної, війни економічної, війни не оголошеної, але надто ефективної - інформаційної. І часто-густо складається так, що інформаційна війна має набагато більший і сильніший вплив, як всередині України, так і зовні, коли на біле східні сусіди говорять чорне. Коли пропаганда 80-річної давнини видається просто квіточками у порівнянні з тим, що показують канали сусідньої держави", - зазначив голова уряду.Читайте такожЯценюк анонсував перехід від реанімації до реабілітації економіки України

Яценюк наголосив, що "саме в такі часи виникає реальна потреба у правдивій і справедливій інформації", для чого зроблені кроки з ухвалення закону про Суспільне телебачення.