Група бойовиків просить створити коридор, щоб вийти з оточення

Групи бойовиків в зоні АТО просятьукраїнських силовиків створити коридор для того, щоб вони могли вийти.

Про це "Українській правді" повідомив офіцер прес-центру АТО Олексій Дмитрашковский.

"Зараз ведуться переговори з групою самооборони Донбасу, яка хоче вийти з оточення. Чисельність їх поки невідома", - сказав Дмитрашковский.

"Вчора довелося вивести трьох осіб, повинно було бути четверо, але один не зміг вийти. Є поодинокі випадки переходу", - додав він.

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"Ми їх зараз просто випускаємо, перевіряємо і даємо можливість вийти", - відповів представник прес-центру АТО.

Дмитрашковский не зміг назвати конкретні міста, з яких виходять бойовики.

Представник АТО також повідомив, що "зараз наносяться удари по стратегічним об'єктам ворога, зосередженням бойової сили, по складах озброєння і техніки".

Як відомо, минулої ночі президент Петро Порошенко прийняв рішення про відновлення АТО на Донбасі.