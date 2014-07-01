Біля облуправління МВС у Донецьку обстріляли автомобілі, є поранені
13:33, 01 липня 2014Політика
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В районі обласного УМВС чутно стрілянину, обстріляні припарковані поруч автомобілі.
REUTERS
В районі обласного управління МВС України в Донецькій області триває стрілянина. Про це повідомляється на сайті міської ради Донецька.
Обстріляні припарковані автомобілі, є інформація про одного пораненого.
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"Просимо мешканців бути максимально обережними, не підходити до місця події, коригувати маршрути пересування на автотранспорті", - йдеться у повідомленні.
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