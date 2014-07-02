У МВС вважають, що війною на Донбасі Путін намагається зберегти свою владу в Росії

Таку думку в ефірі 5 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Gazeta.ua.

Геращенко, зокрема, зазначив, що все, що робить Путін в Україні, спрямоване передусім на збереження його влади в Росії.

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"Його завдання - зробити так, щоб росіяни не побачили, як Україна стає європейською, демократичною, багатою державою", - зазначив радник міністра МВС.

Разом з тим він вважає, що поки в Україні йде війна, нашу державу не візьмуть до Євросоюзу.

"Поки у нас буде йти АТО, нам не дадуть безвізовий в'їзд до Європи. Ось на що спрямована політика Путіна", - пояснив Геращенко.