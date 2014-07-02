У МВС вважають, що війною на Донбасі Путін намагається зберегти свою владу в Росії
00:42, 02 липня 2014Політика
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Дії Росії на сході України спрямовані на збереження влади свого президента Володимира Путіна.
REUTERS
Таку думку в ефірі 5 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише Gazeta.ua.
Геращенко, зокрема, зазначив, що все, що робить Путін в Україні, спрямоване передусім на збереження його влади в Росії.
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"Його завдання - зробити так, щоб росіяни не побачили, як Україна стає європейською, демократичною, багатою державою", - зазначив радник міністра МВС.
Разом з тим він вважає, що поки в Україні йде війна, нашу державу не візьмуть до Євросоюзу.
"Поки у нас буде йти АТО, нам не дадуть безвізовий в'їзд до Європи. Ось на що спрямована політика Путіна", - пояснив Геращенко.
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