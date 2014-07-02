У Берліні екстрено зберуться глави МЗС України, Франції, Німеччини і Росії
02:50, 02 липня 2014Політика
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У середу, 2 липня, в Берліні повинна відбутися екстрена зустріч міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини і Росії
Штайнмайер ініціював екстрене зібрання глав МЗС України, Франції, Німеччини і РФ
Ініціатором виступив глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє прес-служба МЗС РФ.
Свою пропозицію він висловив по телефону російському колезі Сергію Лаврову, і той її підтримав.
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Штайнмайер і Лавров також виступили за продовження роботи тристоронньої контактної групи з урегулювання кризи на Донбасі.
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