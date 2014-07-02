У Берліні екстрено зберуться глави МЗС України, Франції, Німеччини і Росії

Ініціатором виступив глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Свою пропозицію він висловив по телефону російському колезі Сергію Лаврову, і той її підтримав.

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Штайнмайер і Лавров також виступили за продовження роботи тристоронньої контактної групи з урегулювання кризи на Донбасі.