У Берліні екстрено зберуться глави МЗС України, Франції, Німеччини і Росії

02:50, 02 липня 2014
Політика
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У середу, 2 липня, в Берліні повинна відбутися екстрена зустріч міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини і Росії

Штайнмайер

Ініціатором виступив глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Свою пропозицію він висловив по телефону російському колезі Сергію Лаврову, і той її підтримав.

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Штайнмайер і Лавров також виступили за продовження роботи тристоронньої контактної групи з урегулювання кризи на Донбасі.

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