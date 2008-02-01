Партія регіонів вимагає від Ющенка втрутитися в ситуацію в Житомирі

Партія регіонів звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою втрутитися у ситуацію в Житомирській обласній раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у депутатському центрі Житомирської облради повідомив народний депутат України, голова Житомирської обласної організації ПР Микола ПРИСЯЖНЮК.

"До суду повинні звернутися ті депутати, яких незаконно позбавили мандата та легітимне керівництво Житомирської облради. Партія регіонів, я переконаний, збере 150 підписів депутатів Верховної Ради для того, щоб звернутися до Президента, аби він втрутився у це питання, аби воно не стало поштовхом для подібний дій в інших областях", - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, для такого звернення у депутатів є всі підстави, оскільки сьогодні судові виконавці на сесії облради перед обранням нового голови оголосили рішення Печерського районного суду Києва, яким Ірині СИНЯВСЬКІЙ заборонено брати участь у засіданнях облради, оскільки вона "заважає формуванню коаліції між "Нашою Україною" і БЮТ".

За словами депутата, це - політичне рішення, у яке судова гілка влади "взагалі не має права втручатися".

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що у випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не втрутиться у ситуацію, вона може призвести до негативних процесів в інших облрадах.

При цьому він закликав усі політичні сили дотриматися виборчих обіцянок та віддати усю повноту влади місцевим радам для посилення їх авторитету.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня прес-служба Житомирської облради заявила про рейдерське захоплення обласної ради. За словами прес-секретаря голови Житомирської облради Віри РАЧКОВСЬКОЇ, "чергове засідання обласної ради сьогодні не відбулося, оскільки у залі зареєструвалося 40 депутатів, у зв`язку з чим голова обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА оголосила перерву на невизначений термін".

Разом з тим сьогодні, 1 лютого, депутати Житомирської обласної ради більшістю голосів (49-ма голосами із 95 депутатів облради) обрали нового голову облради - лідера фракції БЮТ Віталія ФРАНЦУЗА.

У роботі сесії взяли участь голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА та прокурор області Микола ФРАНТОВСЬКИЙ, а Ірина СИНЯВСЬКА була відсутньою.

У залі засідань також не були присутніми депутати від Блоку Литвина, ХДС, КПУ та Партії регіонів.