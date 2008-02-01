Литвин: я - олігарх розумової праці

Лідер фракції «Блок Литвина» Володимир ЛИТВИН заявляє, що він не володіє жодними бізнесовими структурами, і є «олігархом розумової праці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Новограді-Волинському.

В.ЛИТВИН назвав «абсурдом» заяви про те, що йому ніби то належать ринки, бюро ритуальних послуг та інші об’єкти у Житомирській області. Він підкреслив, що не має жодних «бізнесових структур не тільки у Житомирській області, а взагалі в Україні».

«Я – олігарх розумової праці», - сказав депутат.

«У мене є одна нерухомість – батьківська хата і земельний пай у моїх батьків на Житомирщині», – додав В.ЛИТВИН.

Водночас парламентар зазначив, що в окремих осіб є бажання використати його ім’я, видаючи себе за його родичів. «Гнати таких людей треба у три шиї», - наголосив він.