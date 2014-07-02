Кравчук не довіряє політикам, які видають себе за «голуба миру»

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук розкритикував політиків, які виходять із партій і формують нові політичні сили із «мирною філософією».

«Всі, хто втікає сьогодні з партій, які є, хоче створити іншу партію, так би мовити, партію «голуба миру», я таким партіям не довіряю. Згоден, що коли у нас дійсно не буде ворогів на нашій землі, можна буде шукати найкращі варіанти миру. Зараз треба працювати паралельно», – сказав Кравчук в ефірі Радіо Свобода.

За словами колишнього президента, немає «людини миру», коли в хаті ворог.

«Коли я чую про ці нові партії: я – людина миру, я ставлю питання: до мене в хату прийшов ворог, забирає моє майно, мою землю, я кажу: я – людина миру, забирай усе. Це така філософія дуже небезпечна. Нові партії вже створюються під гаслом: людина миру. Немає людини миру, коли у тебе в хаті ворог. Ти мусиш його вигнати, знищити, і тоді веди мирну політику», – додав Кравчук.

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За його словами, такі політики намагаються знайти можливість зберегти себе в політиці. «Відбувається хитра філософія. Ті, кого вже трохи прибили, так як прибили муху, а вона ще жива, вони шукають іншу шпаринку, куди можна увійти і знову високим голосом заявляють про свою позицію: ми опозиція, ми мирні люди, припиніть війну, ідіть із Донецька і Луганська, нехай окупують їх терористи. Це вже просто не філософія, а зрада», – наголосив Кравчук.

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Тим часом, сьогодні спікер парламенту Олександр Турчинов оголосив про формування у Верховній Раді нової депутатської групи «За мир і стабільність», до складу якої увійшли 32 народні депутати.

За словами спікера, уповноваженими представниками депутатської групи стали колишні члени фракції Партії регіонів Віталій Грушевський і Євген Балицький, а також колишній член фракції комуністів Олександр Присяжнюк (нині всі троє – позафракційні).