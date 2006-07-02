Чому Ющенко боїться дострокових виборів

Відомий кримський політолог Віктор ХАРАБУГА вважає єдиним виходом із кризової політичної ситуації в українській державі проведення повторних виборів у Верховну Раду України.

Про це В.ХАРАБУГА заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

"На мій погляд, вихід із цієї кризи - дострокові вибори, і в їх проведенні немає нічого страшного. Населення, беручи участь у виборах, кожного разу політично просвіщається", - заявив політолог.

Коментуючи висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо дорожнечі повторних виборів, В.ХАРАБУГА зазначив, що, насправді, небажання проводити перевибори пояснюється побоюванням "Нашої України" втратити свій електорат. "Говорять, що дуже багато грошей піде на вибори, а ви думаєте, що зараз мало грошей іде на всі ці паузи, неузгодження?! - заявив політолог. - Проведи вибори сьогодні - Блок Юлії Тимошенко обставить «Нашу Україну» остаточно, тому й боїться Президент, і бояться представники «Нашої України» дострокових виборів, і говорять про економію грошей".

В.ХАРАБУГА вважає, що, крім БЮТ, проведення нових виборів до парламенту країни вигідне Партії регіонів. Тим часом на повторних виборах, крім «Нашої України», втратять свій електорат Соціалістична партія і Комуністична партія України. "Всі вони зараз дивляться, що їм вигідніше - дострокові вибори чи ділення посад. Дострокові вибори вигідні двом партіям - "регіонам" і БЮТ, а три партії, що залишилися, втратять: комуністи, в кращому разі, збережуть свої відсотки, а можуть і взагалі не потрапити до парламенту, МОРОЗ може вдвічі втратити свій електорат, явно втратить "Наша Україна», - заявив кримський експерт.

Він також висловив думку, що перевибори можуть бути проведені якщо не восени, то взимку, а до того часу "уряд худо-бідно сіпатиметься, інакше економіка остаточно розвалиться".

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу заявив, що, блокуючи роботу парламенту, опозиція завдає удару всій державі. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив: "Ще раз зазначаю - повторних (парламентських) виборів не буде! Це дуже дороге задоволення для країни і неадекватна ціна амбіцій деяких політиків".

З 27 червня Верховна Рада України не може працювати в режимі засідань, оскільки фракція Партії регіонів блокує сесійний зал.