Раді пропонують створити Комісію з питань майбутнього

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гриневич сказала під час парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

Читайте такожВР проголосувала за закон про вищу освіту, який не могла ухвалити 5 років"Я внесла постанову про створення Комісії з питань майбутнього при Верховній Раді. Переконана, що такий орган науково-технічної експертизи державних рішень потрібний. І хоча Верховна Рада провалила цю постанову, я впевнена, що її треба просувати", - сказала депутат і додала, що аналоги такої комісії діють в усіх розвинених країнах.