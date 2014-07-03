Сили АТО обстрілюють терористів із суперзброї - ЗМІ

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

На додачу до того озброєння, що вже тут використовувалось українськими регулярними силами, у хід тепер пішла ще й найдорожча і, як кажуть знавці справи, дуже ефективна зброя: потужні 152-міліметрові самохідні установки "Мста-С".

Вони стріляють високоточними снарядами із найсучаснішим лазерним наведенням. Кажуть, що один постріл зі "Мсти" коштує 200 тис. грн.

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З іншого боку, таке озброєння на передовій надзвичайно важливе. Адже терористи продовжують прикриватися цивільним населенням і саме високоточна зброя може допомогти і справу виконати, і звести до мінімуму втрати серед мирних громадян.

На противагу, бойовики продовжують обстрілювати житлові квартали Слов'янська та Краматорська, насамперед із систем реактивного залпового вогню. Скільки установок "Град" є нині у розпорядженні бойовиків, точно не відомо. А от танків, за даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у самому лише Слов'янську начебто не менше десятка.