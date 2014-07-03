Сапери перевіряють будівлю обласного управління МВС в Донецьку
16:25, 03 липня 2014Політика
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На сьогоднішній день адміністративна будівля ГУМВС України в Донецькій області перебуває під контролем міліції.
В будівлі облМВС Донецька шукають вибухові пристрої / Фото: А. Глушков
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Співробітники вибухотехнічної служби перевіряють приміщення главку на наявність вибухонебезпечних пристроїв, які можуть бути навмисне залишені бойовиками після першолипневих подій", - йдеться в повідомленні.
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