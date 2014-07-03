Сапери перевіряють будівлю обласного управління МВС в Донецьку

16:25, 03 липня 2014
Політика
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На сьогоднішній день адміністративна будівля ГУМВС України в Донецькій області перебуває під контролем міліції.

В будівлі облМВС Донецька шукають вибухові пристрої

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Співробітники вибухотехнічної служби перевіряють приміщення главку на наявність вибухонебезпечних пристроїв, які можуть бути навмисне залишені бойовиками після першолипневих подій", - йдеться в повідомленні.

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