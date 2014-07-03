Сапери перевіряють будівлю обласного управління МВС в Донецьку

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Співробітники вибухотехнічної служби перевіряють приміщення главку на наявність вибухонебезпечних пристроїв, які можуть бути навмисне залишені бойовиками після першолипневих подій", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку внаслідок обстрілу УМВС поранено 20 осіб - мерТакож у МВС нагадали, що служба «102» працює в штатному режимі, приймаючи від громадян повідомлення про правопорушення та негайно на них реагуючи.