Уряд має визнати, що не може гарантувати права українців в Росії, бо там не працює право - експерт
Уряд України має зробити заяву про те, що він не може гарантувати дотримання прав українців на території Росії.
Про це заявив голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».
«Українській уряд має взяти на себе відповідальність і зробити сміливу та єдино чесну заяву: ми не можемо гарантувати вашої безпеки і ваших прав на території РФ. Це і для бізнес-поставок і для наших громадян», - сказав експерт.
За словами Яременка, уряд не може гарантувати дотримання прав українців, оскільки Росія «не є цивілізованою країною, в ній не працює право, вона застосовує подвійні стандарти».
Читайте такожЗМІ: Українку не випускають з Криму без російського паспортаЯременко зазначив, що у Криму стан дотримання прав українців катастрофічний. «Мова йде передусім про Крим, про етнічних українців та етнічних росіян, які залишилися лояльними громадянами України, і передусім про кримських татар. Є дуже серйозна загроза прав цих категорій громадян України», - додав він.
За словами Яременка, те ж саме можна побачити і стосовно українців, які живуть у Росії. «Ми спостерігаємо за цим процесом впродовж всього становлення режиму Путіна у РФ, коли гебістськими методами заганялися у стійло офіційних організацій різноманітні українські групи, середовища, які існували у Росії. Їх просто примусили адміністративними, силовими методами зібратися там, де це було потрібно для Володимира Путіна», - сказав він.