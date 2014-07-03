Уряд має визнати, що не може гарантувати права українців в Росії, бо там не працює право - експерт

Про це заявив голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Українській уряд має взяти на себе відповідальність і зробити сміливу та єдино чесну заяву: ми не можемо гарантувати вашої безпеки і ваших прав на території РФ. Це і для бізнес-поставок і для наших громадян», - сказав експерт.

За словами Яременка, уряд не може гарантувати дотримання прав українців, оскільки Росія «не є цивілізованою країною, в ній не працює право, вона застосовує подвійні стандарти».

Читайте такожЗМІ: Українку не випускають з Криму без російського паспортаЯременко зазначив, що у Криму стан дотримання прав українців катастрофічний. «Мова йде передусім про Крим, про етнічних українців та етнічних росіян, які залишилися лояльними громадянами України, і передусім про кримських татар. Є дуже серйозна загроза прав цих категорій громадян України», - додав він.

За словами Яременка, те ж саме можна побачити і стосовно українців, які живуть у Росії. «Ми спостерігаємо за цим процесом впродовж всього становлення режиму Путіна у РФ, коли гебістськими методами заганялися у стійло офіційних організацій різноманітні українські групи, середовища, які існували у Росії. Їх просто примусили адміністративними, силовими методами зібратися там, де це було потрібно для Володимира Путіна», - сказав він.