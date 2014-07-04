Сили АТО звільнили Миколаївку: є загиблі - Тимчук
00:01, 04 липня 2014Політика
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Армійські підрозділи сил АТО повністю заблокували місто Миколаївка Донецької області.
Фото Олександр Клименко
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Під час нанесення артилерійських та авіаційних ударів в районі Миколаївки знищено 6 опорних пунктів, а також склад боєприпасів терористів", - написав він.
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За його словами, також знищено склад боєприпасів і зброї в Семенівці.
Крім того, за словами Тимчука, узята під контроль силовиків ділянка траси "Харків-Ростов" в даному районі.
"Всього знищено не менше 150 бойовиків. Втрати сил АТО складають: 2 вбитих, 4 поранених", - написав Тимчук.
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