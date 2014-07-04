Яценюк допускає переформатування Верховної Ради, уряду і коаліції

«Якщо у нас не буде спільної роботи, і ми не знайдемо виходу з цієї надзвичайно драматичної ситуації в країні - в країні буде переформатування Верховної Ради, уряду і коаліції», - сказав глава уряду.

При цьому Яценюк наголосив, що за останні 4 місяці уряд і парламент, по суті, прийняли лише один важливий закон, який дозволив нашій країні одержати перший транш великого кредиту від Міжнародного валютного фонду.Читайте такожРада не дозволила Яценюку ввести надзвичайний стан в ПЕК

«Фактично за останні 4 місяці підтримано єдиний базовий законопроект – про подолання фінансової кризи, який дозволив одержати перший транш кредиту МВФ. Для решти траншів нам також треба буде ухвалювати закони. Два десятки інших законопроектів, внесених Кабміном, не одержали підтримки парламенту», - сказав Яценюк, відзначивши, що йдеться про цілий пакет законопроектів, включаючи закон про люстрацію суддів і соціальні ініціативи.

Яценюк запропонував Раді розпочати консультації з переформатування складу Кабінету міністрів України.

«Я пропоную розпочати консультації з переформатування складу Кабінету міністрів України», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада відхилила урядові законопроекти про реформування НАК «Нафтогаз України» і введення надзвичайного стану в енергосекторі.