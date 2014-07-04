На дострокові парламентські вибори необхідно близько 1 млрд грн - Магера

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

«Це буде для Кабінету міністрів серйозний виклик – знайти кошти в бюджеті для того, щоб ці вибори відбулися. Якщо не буде коштів у бюджеті, то ні про які вибори ми з вами говорити не зможемо. Ми можемо говорити про суму приблизно в 1 млрд грн (для проведення виборів), але точної суми зараз ніхто не назве, тому що треба сидіти з олівцем й уважно вивчати кожну позицію. Тим більше, великою мірою це залежатиме від строків у виборчому законі, від кількості членів комісій. Це основні фактори, які впливатимуть на кошторис виборчого процесу як такого”, - зазначив він.

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Магера вважає 26 жовтня вдалою датою для проведення виборів. «Сам час проведення дострокових виборів є вдалим. Бо у вересні-жовтні виборці вже на місці, з відпусток поповерталися, і це вдалий час для політичних партій, щоб провести свої кампанії», - пояснив він.