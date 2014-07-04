РНБО: Україна збиватиме російські вертольоти, якщо вони знову перетнуть кордон

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

“Ми дали попередження, що при повторному перетині повітряного кордону ми наноситимемо авіаудар по цим цілям”, - наголосив він.

Також він нагадав, що протягом тижня було зафіксовано кілька випадків перетину російськими військовими вертольотами повітряного кордону України.

Читайте такожРосійська авіація демонстративно літає вздовж кордону - РНБО“За цей час прикордонники зафіксували декілька порушень повітряного простору України двома російськими вертольотами Мі-8 та одним вертольотом Мі-24”, - сказав Парубій.

За словами секретаря РНБО, за допомогою прикордонної авіації та приватних літаків було обстежено 310 кілометрів українсько-російського кордону і 315 кілометрів українсько-білоруського кордону. Парубій пояснив, що це робиться для того, щоб побачити, наскільки безпечна там ситуація.