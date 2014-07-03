РНБО: Три військові гелікоптери Росії порушили повітряний простір України

Три військові гелікоптери Росії порушили повітряний простір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Сьогодні вранці прикордонним нарядом зафіксовано факт здійснення повітряної розвідки та порушення повітряного простору України трьома військовими вертольотами Росії», - заявив він.

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«О 8.20 два вертольоти Мі-8 та Мі-24 були помічені в районах населених пунктів Біловодськ, Краснотарівка, Комишне Луганської області та прикордонного пункту «Довжанський». Вони зробили демонстративні прольоти вздовж українсько-російського кордону», - зазначив Лисенко.