Черновецький лякає киян техногенною катастрофою

Кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який лідирує на виборах, закликає киян із завтрашнього дня пікетувати мерію з вимогою визнати його мером столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Завтра з 15 години ми почнемо беззмінну акцію протесту», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що акція триватиме до того моменту, поки йому не видадуть посвідчення «народного мера».

На його переконання, зараз Київ не можна залишати без управління. «Ще тиждень, і може відбутися техногенна катастрофа», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, з ним у керівництво Києва йде команда управлінців, здатних швидко взяти ситуацію під контроль.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що всі члени команди обов`язково повинні пройти тест на детекторі брехні, причому їм ставитимуться питання, що вони робитимуть завтра.

Він також повідомив, що зараз із мерії виносяться документи, а О.ОМЕЛЬЧЕНКО поширює чутки, «що я всіх розжену».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що ця інформація не відповідає дійсності, а всі кадрові зміни серед чиновників міста проходитимуть із публічним обговоренням.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМТВК, на 19.42, на виборах мера Києва перемагає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 31,89% киян. За Віталія КЛИЧКА – 23,74%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 21,10%.