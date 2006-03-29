Черновецький лякає киян техногенною катастрофою
Кандидат на посаду мера закликає до акції протесту
Кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який лідирує на виборах, закликає киян із завтрашнього дня пікетувати мерію з вимогою визнати його мером столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Завтра з 15 години ми почнемо беззмінну акцію протесту», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Він підкреслив, що акція триватиме до того моменту, поки йому не видадуть посвідчення «народного мера».
На його переконання, зараз Київ не можна залишати без управління. «Ще тиждень, і може відбутися техногенна катастрофа», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, з ним у керівництво Києва йде команда управлінців, здатних швидко взяти ситуацію під контроль.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що всі члени команди обов`язково повинні пройти тест на детекторі брехні, причому їм ставитимуться питання, що вони робитимуть завтра.
Він також повідомив, що зараз із мерії виносяться документи, а О.ОМЕЛЬЧЕНКО поширює чутки, «що я всіх розжену».
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що ця інформація не відповідає дійсності, а всі кадрові зміни серед чиновників міста проходитимуть із публічним обговоренням.
Як повідомляв УНІАН, за даними КМТВК, на 19.42, на виборах мера Києва перемагає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 31,89% киян. За Віталія КЛИЧКА – 23,74%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 21,10%.