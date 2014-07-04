СБУ відкрила справу проти Кисельова за фінансування тероризму
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження стосовно російського журналіста Дмитра Кисельова за статтею фінансування тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
"Організатори та фінансисти тероризму в Україні сьогодні не тільки стають підозрюваними, стосовно них, у тому числі керівника цього інформаційного агентства проводиться розслідування за статтею фінансування тероризму, сприяння терористичній діяльності", - повідомив голова СБУ, уточнивши, що йдеться про Кисельова.
Він пояснив, що фінансування тероризму та сепаратизму в Україні здійснюється за допомогою і російських банківських установ, і колишніх українських посадових осіб, в тому числі з Міністерства оборони.
"Третя складова, яка нами задокументована, - це в тому числі через Міжнародний інститут преси, очолюваний паном Кисельовим, який так підступно й нахабно коментує і перекручує інформаційну ситуацію з України, у тому числі через цей інститут йде фінансування сепаратистських організацій", - зазначив Наливайченко.
Також Наливайченко повідомив, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно керівника Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації Володимира Кулишова, якому інкримінують підтримку та фінансування терористів на сході України