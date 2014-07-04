СБУ відкрила справу проти Кисельова за фінансування тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Організатори та фінансисти тероризму в Україні сьогодні не тільки стають підозрюваними, стосовно них, у тому числі керівника цього інформаційного агентства проводиться розслідування за статтею фінансування тероризму, сприяння терористичній діяльності", - повідомив голова СБУ, уточнивши, що йдеться про Кисельова.

Він пояснив, що фінансування тероризму та сепаратизму в Україні здійснюється за допомогою і російських банківських установ, і колишніх українських посадових осіб, в тому числі з Міністерства оборони.

"Третя складова, яка нами задокументована, - це в тому числі через Міжнародний інститут преси, очолюваний паном Кисельовим, який так підступно й нахабно коментує і перекручує інформаційну ситуацію з України, у тому числі через цей інститут йде фінансування сепаратистських організацій", - зазначив Наливайченко.

Також Наливайченко повідомив, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно керівника Прикордонної служби ФСБ Російської Федерації Володимира Кулишова, якому інкримінують підтримку та фінансування терористів на сході України