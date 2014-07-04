В Одесі затримали підозрюваного в організації вибуху у військкоматі
18:27, 04 липня 2014Політика
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В Одесі співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного в організації вибуху у військкоматі.
Глава СБУ рас сказав, що міліція спіймала організатора вибуху у військкоматі Одеси / фото УНІАН
Про це повідомив керівник СБУ Валентин Наливайченко. Він зазначив, що в даний час у слідства вже є основна версія вибуху.
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"Головний підозрюваний - наркозалежний громадянин, який після успішної роботи затриманий нашою міліцією, і буде представлений громадськості", - сказав глава СБУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Суворовському районі Одеси в 3.33 в триповерховій будівлі, де розміщені Дорожньо-експлуатаційне управління і Суворовський районний військовий комісаріат (територія селища Шевченка-3) стався вибух.
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