В Одесі затримали підозрюваного в організації вибуху у військкоматі

Про це повідомив керівник СБУ Валентин Наливайченко. Він зазначив, що в даний час у слідства вже є основна версія вибуху.

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"Головний підозрюваний - наркозалежний громадянин, який після успішної роботи затриманий нашою міліцією, і буде представлений громадськості", - сказав глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Суворовському районі Одеси в 3.33 в триповерховій будівлі, де розміщені Дорожньо-експлуатаційне управління і Суворовський районний військовий комісаріат (територія селища Шевченка-3) стався вибух.