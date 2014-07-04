У мережі з'явилося відео розстрілу співробітників ДАІ в Донецьку

19:01, 04 липня 2014
Політика
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Вчора в Донецьку розстріляли співробітників ДАІ.

скриншот

У мережі з'явилося відео розстрілу співробітників ДАІ в Донецьку. На ньому видно, як двоє невідомих озброєних людей впритул підбігли до патрулю ДАІ, після чого відкрили вогонь.

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Нагадаємо, вчора в Донецьку невідомі вчинили напад на співробітників ДАІ.

Три людини загинули, одна важко поранена.

Відео спеціальний кореспондент

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