До Донецька прибули бойовики зі Слов'янська та Краматорська - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Інформація про те, що в Донецьк прибули бойовики з Слов'янська та Краматорська підтверджується. В районі Донецького аеропорту періодично йде перестрілка», - сказано в повідомленні.Читайте такожУ Донецьк хочуть прорватися більше тисячі бойовиків зі Слов'янська та Краматорська - Тимчук

У міськраді просять жителів «не пересуватися по місту без крайньої необхідності».