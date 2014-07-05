До Донецька прибули бойовики зі Слов'янська та Краматорська - міськрада
15:22, 05 липня 2014Політика
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До Донецька прибули бойовики зі Слов'янська та Краматорська, жителям не варто пересуватися по місту без крайньої необхідності.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
«Інформація про те, що в Донецьк прибули бойовики з Слов'янська та Краматорська підтверджується. В районі Донецького аеропорту періодично йде перестрілка», - сказано в повідомленні.Читайте такожУ Донецьк хочуть прорватися більше тисячі бойовиків зі Слов'янська та Краматорська - Тимчук
У міськраді просять жителів «не пересуватися по місту без крайньої необхідності».
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