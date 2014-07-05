Терористи разом з заручниками залишили зону АТО - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру воєнно - політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУ Миколаївці сили АТО звільнили понад сотню заручників, які кілька діб сиділи в підвалі

"Крім того, підтверджується факт наявності заручників в автоколоннах терористів, що залишають раніше зайняті позицій у зоні проведення АТО", - написав експерт.