Терористи обстрілюють луганський аеропорт з "Градів"

Про це повідомляється на сайті самопроголошеної «Луганської народної республіки».

Бойовиків повідомляють, що сьогодні близько опівдні продовжили обстріл Луганського аеропорту з мінометів і установок «Град».

Читайте такожУ Луганській області за два дні від артобстрілів загинули п'ятеро людейТакож «ЛНР» повідомляє, що минулої ночі в Сєвєродонецку терористи узяли в полон п'ятьох військовослужбовців української армії, які «випадково заїхали на блокпост, за попередніми даними, ці люди намагалися налагодити постачання блокпостів ЗС України».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства оборони, в Луганську терористи ведуть активний вогонь з артилерійських систем по житлових кварталах в районі залізничного й автовокзалів.