У Слов'янську знищено або пошкоджено 10% будівель - командир батальйону "Київ-1"

Про це заявив командир батальйону "Київ-1" Євген Дейдей, повідомляє сайт МВС.

За словами Євгена Дейдея, увійшовши в Слов'янськ і поспілкувавшись з місцевими жителями, бійці Нацгвардії побачили, скільки бід і втрат принесли проросійські терористи місту. Зокрема, знищено або пошкоджено близько 10% будівель.

Читайте такожСиловики знайшли в підвалах Слов'янська три вантажівки боєприпасів і нацистську форму (фото)Командир «Київ-1» зазначив, що місцеві жителі в Слов'янську радісно зустрічали українських силовиків. Вже сьогодні вони видають правоохоронцям проросійських терористів, які ховаються у місті, і місцевих, які допомагали бойовикам.

Дейдей також заявив, що правоохоронці «оголошують полювання» на одного з лідерів терористів – «Стрілка»-Гіркіна.