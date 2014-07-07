У Луганську відновився артобстріл: виникли пожежі

Як повідомляє видання 0642, люди ховаються в підвали.

У соцмережах жителі повідомляють про авіаудар на околиці міста.

Також у місті горить асфальтовий завод і заправка "Транспеле" за автовокзалом. У соцмережах повідомляють, що там же горить кафе "Візит" і видно сильний дим за супермаркетом "Фуршет", також нібито снаряди потрапили в міський військкомат.

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Крім того, за даними видання, в результаті вибухів снарядів в Луганську і області пошкоджено 11 будинків і автомобіль.Постраждалих в результаті подій немає.

Як повідомили в облуправлінні МВС, в області втрачено зв'язок з п'ятьма військовими, викрадені три людини, ще четверо - зникли.