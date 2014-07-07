У Феодосії розбили пам'ятну дошку Порошенку

11:08, 07 липня 2014
Політика
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В анексованій Феодосії невідомі вандали розбили пам'ятну дошку благодійного фонду Петра Порошенка, який влітку минулого року фінансував реставрацію панно «Бригантина» на фасаді музею письменника Олександра Гріна.

У Феодосії розбили дошку Порошенка

Як передає Крым.Реалии, велике рельєфне панно «Бригантина» споруджено в 1981 році на стіні музею О. С. Гріна художником і архітектором Саввою Бродським - автором музею та ілюстратором першого видання зібрання творів Гріна. Центральна частина панно являє собою гіпсовий рельєф, ліва і права частини панно виконані в стилі фрески.

Читайте такожУ Криму починають зносити українські пам'ятникиРеставрацію за новими технологіями виконали київський художник-монументаліст Павло Тараненко і феодосієць Борис Ніколін. Роботи були завершені в серпні минулого року, до дня народження Олександра Гріна. Всі роботи з реставрації тоді спонсорував благодійний фонд Петра Порошенка.

Місце, де розташовувалася дошка, що свідчила про внесок нинішнього президента України у відновлення культурної спадщини Криму, поспішно замалювали.

Стіна, де раніше була дошка

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