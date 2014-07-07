У Феодосії розбили пам'ятну дошку Порошенку
В анексованій Феодосії невідомі вандали розбили пам'ятну дошку благодійного фонду Петра Порошенка, який влітку минулого року фінансував реставрацію панно «Бригантина» на фасаді музею письменника Олександра Гріна.
Як передає Крым.Реалии, велике рельєфне панно «Бригантина» споруджено в 1981 році на стіні музею О. С. Гріна художником і архітектором Саввою Бродським - автором музею та ілюстратором першого видання зібрання творів Гріна. Центральна частина панно являє собою гіпсовий рельєф, ліва і права частини панно виконані в стилі фрески.
Читайте такожУ Криму починають зносити українські пам'ятникиРеставрацію за новими технологіями виконали київський художник-монументаліст Павло Тараненко і феодосієць Борис Ніколін. Роботи були завершені в серпні минулого року, до дня народження Олександра Гріна. Всі роботи з реставрації тоді спонсорував благодійний фонд Петра Порошенка.
Місце, де розташовувалася дошка, що свідчила про внесок нинішнього президента України у відновлення культурної спадщини Криму, поспішно замалювали.