У Луганську за добу загинув один мирний мешканець, ще вісім госпіталізовано - міськрада

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, 50-річного мирного жителя було госпіталізовано до лікувальної установи з пораненням ноги. Близько 16:00 в районі автовокзалу в результаті артобстрілу постраждало 6 осіб. На швидкій допомозі всіх доставлено до лікувальних установ міста і госпіталізовано. Також до лікарні було доставлено ще 2 особи, одна з них померла.

Окрім цього, за минулу добу в результаті артилерійського обстрілу снаряди влучили в житлові будинки по вулицях: Сєченова, 27г, 1-й Лисичанский, 1, пр. Дніпропетровський, будинки 109, 109А, 111, 115, вул. Виноградна, 100, пр. Індустріальний, 28. Потерпілих немає.

Читайте такожУ Луганську відновився артобстріл: виникли пожежіОбстеження місць падіння і утилізацію боєприпасів буде виконано 7 липня протягом дня.

Вибухи боєприпасів біля будинків сталися в пров. Комсомольський, 19а і по вул. Лижна, 14. У будинках вибито шибки. На Лижній пошкоджено газопровід і лінії електропередачі. Усунення наслідків буде проведено протягом дня.

По вул. Уляни Громової, 1а на 2-му поверсі 2-поверхового будинку снарядом пошкоджено покрівлю над квартирою. Обвалилася частина стіни житлового будинку, снаряд застряв в уламках у будинку в пр. Карачаївский, 58.

У сел. Червоний Яр біля СШ № 34 виявлено 4 боєприпаси, що не розірвалися. Жертв немає. 3 вже ліквідовано, утилізація 1 боєприпасу планується на 7 липня.