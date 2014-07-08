Порошенко запропонував провести переговори з терористами в Святогірську - мер Донецька

Про це заявив на прес-конференції міський голова Донецька Олександр Лук'янченко, повідомляє Муніципальна газета.

«Вчора я разом з народним депутатом Борисом Колесніковим зустрічалися в Києві з президентом України Петром Порошенком, - розповів мер. - Ми говорили, що у зв'язку з переміщенням переважної частини "ополченців" у Донецьк неможливо застосовувати штурмову авіацію і артилерію при військових операціях. Понад 900 тисяч жителів, що залишилися в Донецьку, евакуювати неможливо, і нікуди».

Читайте такожThe Guardian: Донецьк перетворився на місто-привидОлександр Лук'янченко переконаний, що необхідно в цих умовах забезпечити безпеку городян шляхом переговорів на всіх рівнях.

«Зі сторони президента були пропозиції і гарантії провести наступний раунд переговорів у Святогірську з участю Росії, представників ДНР і ЛНР», - поінформував міський голова.