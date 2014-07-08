СБУ затримала п’ятьох диверсантів, які планували підірвати залізничну колію у Запорізькій області

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зловмисників вилучено 100 кг вибухової речовини – тротилу, терористичне знаряддя, карти місцевості, з позначенням залізничних мостів, які диверсанти готувалися зруйнувати.

СБУ встановила, що диверсанти пройшли спецпідготовку з підривної справи у навчальному таборі у Ростовській області РФ.Читайте такожТерористи продовжують підривати залізничні мости на Донбасі

Затримані учасники диверсійної групи причетні до вчинення 24 червня вибуху на залізничному перегоні «Мала Токмака - Ореховське» Запорізької дирекції Придніпровської залізниці.

СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.