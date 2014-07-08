СБУ затримала п’ятьох диверсантів, які планували підірвати залізничну колію у Запорізькій області
14:01, 08 липня 2014Політика
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Співробітники СБУ затримали п’ятьох членів диверсійної групи, місцевих мешканців, які планували підірвати залізничну колію у Гуляйпільському районі Запорізької області.
СБУ затримала п’ятьох диверсантів, які планували підірвати залізничну колію у Запорізькій області / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зловмисників вилучено 100 кг вибухової речовини – тротилу, терористичне знаряддя, карти місцевості, з позначенням залізничних мостів, які диверсанти готувалися зруйнувати.
СБУ встановила, що диверсанти пройшли спецпідготовку з підривної справи у навчальному таборі у Ростовській області РФ.Читайте такожТерористи продовжують підривати залізничні мости на Донбасі
Затримані учасники диверсійної групи причетні до вчинення 24 червня вибуху на залізничному перегоні «Мала Токмака - Ореховське» Запорізької дирекції Придніпровської залізниці.
СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.
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