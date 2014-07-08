У Слов'янську знайшли склад терористів із засобами зв'язку виробництва РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко.

“Сьогодні бійці Нацгвардії виявили ще один беззаперечний доказ участі Росії у конфлікті на сході України. Зокрема, у Слов'янську гвардійці знайшли склад терористів, де зберігалися засоби зв'язку”, - сказав він.

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За словами Лисенка, цей склад розташовувався у будівлі місцевої автошколи.

Маркування на обладнанні свідчить про те, що воно було виготовлено в Росії цього року.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики вибили терористів зі Слов’янська, захоплений в середині квітня.