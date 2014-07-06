Рятувальники привезли до Слов'янська хліб і воду (фото)

З міст Святогірськ та Дружківка рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій доставили у звільнений від терористів Слов’янськ гуманітарну допомогу.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, місцевим жителям роздали 5 тисяч буханок хліба, понад 200 банок м`ясних консервів та майже 3000 літрів питної води. Нагадаємо, проросійські терористи залишили Слов'янськ.

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