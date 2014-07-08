У Слов'янську відновили енергопостачання - Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Слов'янська повідомив, що у визволеному місті відновили енергопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

Він зазначив, що в 17.00 у місті відновили подачу електроенергії за тимчасовою схемою.

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«Місто, яке сиділо без світла тижнями, сьогодні матиме можливість увімкнути світло", - сказав Президент, спілкуючись з журналістами.

Порошенко повідомив, що місцевій владі поставлене завдання якомога швидше відновити житловий фонд, щоб населення мало можливість повернутися до своїх будинків.

У повідомленні також наголошується, що Президент зустрівся та поспілкувався з місцевим населенням. Він запевнив, що влада зробить все можливе для якнайшвидшого відновлення нормального життя в місті.

«Ми чітко встановили терміни, коли повинні бути відновлені школи, для того, щоб 1 вересня діти змогли піти до школи, тому що похід у школу - це також символ миру», - підкреслив Глава держави.

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Президент висловив надію найближчим часом відвідати Донецьк і Луганськ.

При цьому Президент зазначив, що звільнення міст на Донбасі - це не тільки військова операція.

«Це стало можливим, коли самі люди зрозуміли, що не хочуть далі жити під тиском, під дулом автоматів бандитів», - сказав він, йдеться в повідомленні.