Гройсман просить Раду Європи підтримати Україну у вирішенні проблем переселенців

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужнієксом в рамках візиту до Ради Європи.

Гройсман поінформував про комплекс заходів, яких вживає уряд для забезпечення потреб вимушених переселенців. Він зазначив, що вирішується питання реєстрації людей, які переміщуються з районів АТО в інші регіони України, що дасть змогу кожній переміщеній людині отримати статус жителя тієї території, де вона фактично перебуватиме, з усіма відповідними правами.Читайте такожЗ початку бойових дій із зони АТО вивезли понад 32,5 тисяч громадян - ДСНС

Віце-прем’єр-міністр продемонструвавінформаційний сайт migrants.gov.ua, розроблений спеціально для внутрішньо переміщених осіб, який містить дані по регіонах щодо наявності вільного житла, контакти інформаційного центру і контакти регіональних штабів, які опікуються питаннями внутрішньо переміщених осіб.

Мужнієкс позитивно оцінив зусилля створеного урядом Міжвідомчого координаційного штабу під керівництвом Гройсмана і запевнив у підтримці старань української влади у вирішенні цих складних питань.