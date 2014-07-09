Les Echos: донори вимагають від України проведення реформ в обмін на фінансову допомогу

У статті під назвою «Донори вимагають від України проведення реформ в обмін на фінансову допомогу», опублікованій у газеті Les Echos, повідомляється про те, що міжнародні донори у вівторок закликали українську владу провести глибинні реформи, зокрема у сфері економіки і в судовій системі, в обмін на значну фінансову допомогу.

«Ми будемо підтримувати Україну в процесі реформ», - запевнив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле під час відкриття в Брюсселі першої координаційної зустрічі з питань допомоги Україні, в якій беруть участь представники країн-донорів (ЄС, США, Японія) і великих міжнародних організацій, таких як МВФ.

Штефан Фюле наголосив, що українській владі необхідно вжити подальших заходів для реалізації конституційних реформ та реформ судової системи», а також «реформ у сферах економіки і енергетики». Він уточнив, що крім вже обіцяної фінансової допомоги в розмірі 11 млрд євро, «Україна зможе отримати додаткову допомогу від Європейського союзу, але це буде залежати від того, як будуть проводитись реформи».

«Реформи необхідні ще й для того, щоб Україна змогла отримати максимальну вигоду від Угоди про асоціацію, у тому числі про вільну торгівлю», яку підписали в кінці червня президент Петро Порошенко і лідери ЄС.

Основною метою цієї зустрічі в Брюсселі є підготовка Міжнародної конференції донорів, запланованої на кінець року. Крім плану допомоги ЄС, Україна також повинна отримати $17 млрд від МВФ в рамках програми допомоги.

На зустрічі в Брюсселі був присутній і віце-прем'єр України Володимир Гройсман, який запевнив, що його країна має намір «використовувати кожен євро, отриманий в рамках програми допомоги, ефективно і прозоро», а також «боротися з корупцією». «Нам потрібні не тільки гроші, але і допомогу у запуску проектів», - додав він.