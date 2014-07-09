Лавров порадив світовій громадськості навіть не думати про повернення Криму Україні
15:01, 09 липня 2014Політика
1 0
Росія в разі збройного нападу на Крим буде діяти відповідно до своєї доктрини національної безпеки.
REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі зі своєї італійської колегою Федерікою Могеріні, передають РИА Новости.
Читайте такожМосква заради порятунку окупованого Криму змушена продати "Роснефть"
На зустрічі російський міністр заявив, що не рекомендує нікому навіть розглядати ідею збройного нападу на Крим, у тому числі повернути його Україні. "Я б нікому цього не радив робити. У нас є доктрина національної безпеки, вона дуже чітко прописує дії, які в цьому випадку будуть зроблені", - сказав Сергій Лавров.
Нагадаємо, в березні Росія анексувала Крим, розмістивши там свої збройні сили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter