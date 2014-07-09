Лавров порадив світовій громадськості навіть не думати про повернення Криму Україні

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі зі своєї італійської колегою Федерікою Могеріні, передають РИА Новости.

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На зустрічі російський міністр заявив, що не рекомендує нікому навіть розглядати ідею збройного нападу на Крим, у тому числі повернути його Україні. "Я б нікому цього не радив робити. У нас є доктрина національної безпеки, вона дуже чітко прописує дії, які в цьому випадку будуть зроблені", - сказав Сергій Лавров.

Нагадаємо, в березні Росія анексувала Крим, розмістивши там свої збройні сили.