Порошенко має намір змінити підходи до підбору кадрів в державі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.

Порошенко підкреслив, що зміни принципів кадрової політики є частиною Угоди про асоціацію з ЄС - прозора система кадрового набору.

«Нам не потрібно винаходити велосипед, не потрібно залучати велику кількість донорських грошей, не треба нічого», - сказав Президент і зауважив, що має бути лише контроль за тим, щоб в тому чи іншому міністерстві або відомстві не було корупціонерів, в тому числі має бути і громадський контроль.

Читайте такожПорошенко вважає, що кращою люстрацією влади є перевибори

Він назвав неприпустимим те, що сьогодні є черга тих, хто бажає працювати в податковій, не дивлячись на низьку зарплату.

«Яка черга довжелезна, щоб стати податківцем. Вони навіть не посоромляться, що вони туди й без грошей підуть… Єдине місце, де немає черг - це сьогодні в міліцію, бо я віддав наказ йти воювати на схід. Я зарплату підняв, а черг немає.. Бо коли вони мають займатися тим, для чого вони були створені – захищати мир та спокій громадян? Вони на це не підписувалися», - сказав Президент.

Він назвав таку ситуацію неприпустимою і пообіцяв, що вона буде змінена.