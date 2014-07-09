Меркель з Олландом планують знову говорити з Путіним про мир в Україні



Про це йдеться у повідомленні канцелярії французького президента, оприлюдненому за підсумками сьогоднішньої розмови Меркель та Олланда з президентом України Петром Порошенко.

Учасники телефонної розмови вкотре відзначили необхідність ухвалення ”швидкого політичного рішення”, яке б дозволило добитися двостороннього припинення вогню, створення механізмів контролю за українсько-російським кордоном за участі ОБСЄ та звільнення заручників.

Крім цього, європейські політики знову відзначили важливість того, аби Російська Федерація вплинула на сепаратистів, щоб вони почали переговори з українською владою, а також контролювала належним чином кордон з Україною.

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Згідно повідомлення, Порошенко запевнив лідерів Німеччини та Франції у тому, що військовослужбовці докладуть максимум зусиль для того, аби уникнути жертв серед мирного населення під час проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Олланд з Меркель вже розмовляли з Путіним на тему врегулювання конфлікту в Україні та закликали його вплинути на сепаратистів, аби вони погодились на переговори з українською владою та припинили бойові дії.

Як повідомляла сьогодні прес-служба президента України, під час тристоронньої телефонної розмови Порошенко, Меркель і Олланд констатували відсутність прогресу з боку РФ у виконанні домовленостей щодо ситуації на сході України

Президент також наголосив, що члени трьохсторонньої контактної групи відкриті для обговорення різних варіантів щодо місця та часу наступного засідання, але інша сторона не демонструє такої готовності.