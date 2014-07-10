Радника Тарути звільнили з полону

00:04, 10 липня 2014
Політика
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Радника голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути звільнили з полону.

Советника Таруты освободили из плена

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

"Тільки що за нашого сприяння парламентер Володимир Рубан витягнув з полону "Бєса" заручника - радника губернатора Тарути", - сказав він.

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За словами Філатова, "хлопця катували".

Як повідомляв УНІАН, 26 червня бойовики "ДНР" захопили в полон помічника голови Донецької обласної адміністрації Сергія Тарути.

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