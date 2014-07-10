Радника Тарути звільнили з полону
00:04, 10 липня 2014Політика
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Радника голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути звільнили з полону.
Радника Тарути звільнили з полону Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.
"Тільки що за нашого сприяння парламентер Володимир Рубан витягнув з полону "Бєса" заручника - радника губернатора Тарути", - сказав він.
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За словами Філатова, "хлопця катували".
Як повідомляв УНІАН, 26 червня бойовики "ДНР" захопили в полон помічника голови Донецької обласної адміністрації Сергія Тарути.
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